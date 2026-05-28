Deux morts et sept hospitalisés après une intoxication familiale à Sidi Bouzid

Un terrible drame a secoué la délégation de Meknassy (gouvernorat de Sidi Bouzid) ce jeudi 28 mai 2026, après une intoxication alimentaire au sein d’une même famille qui a causé la mort de deux personnes.

Dr Salem Nasri, directeur régional de la santé à Sidi Bouzid, a indiqué à l’agence Tap qu’outre les deux décès enregustrés, sept autres membres de cette famille ont été admis d’urgence à l’hôpital régional de Sidi Bouzid pour y recevoir les soins nécessaires, et que leur état de santé est jugé stable.

Concernant les deux victimes décédées, Dr Nasri a précisé que la première a succombé à son arrivée à l’hôpital local de Meknassy, alors que

La seconde a rendu l’âme durant son transfert vers l’hôpital de Sidi Bouzid.

La même source a ajouté qu’afin de déterminer avec exactitude l’origine et les causes de cette intoxication mortelle, des prélèvements biologiques et des analyses ont été immédiatement effectués et que des équipes médicales de terrain ont été spécialement mobilisées et déployées pour faciliter et accélérer le processus de prélèvement des échantillons.

Les autorités sanitaires locales appellent à la vigilance en attendant les résultats des analyses qui permettront d’identifier l’élément toxique en cause.

Y. N.