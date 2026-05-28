Recommandations de l’ANCS pour se protéger des cyberattaques

L’Agence nationale de cybersécurité (ANCS) a mis en garde contre les menaces croissantes posées par les réseaux sociaux, qui ne sont plus seulement un espace de communication mais sont devenus une cible privilégiée des cyberattaques, notamment en raison de l’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins de fraude, de désinformation numérique et de ciblage des utilisateurs.

Dans un communiqué, la l’ANCS a détaillé les principales menaces émergentes, parmi lesquelles le phishing utilisant l’IA, les usurpations d’identité, les liens malveillants dans les messages, la propagation de logiciels malveillants sur différentes plateformes, les techniques d’ingénierie sophistiquées et le vol de codes de vérification.

À cet égard, l’agence a présenté des méthodes de protection, qui consistent à activer la vérification en deux étapes, à éviter de partager le code de vérification, à se méfier des messages urgents ou alarmants, à éviter de cliquer sur des liens suspects, à vérifier l’identité de l’appelant ou de l’expéditeur, à restreindre qui peut voir les informations personnelles, à éviter d’ajouter des personnes inconnues aux conversations privées, à utiliser uniquement des applications officielles et à surveiller les appareils liés au compte.