Bac 2026 | Date d’ouverture de la consultation des notes du contrôle continu

Le ministère de l’Éducation a annoncé, ce jeudi 28 mai 2026, la date d’ouverture de la plateforme de consultation des notes et des codes du contrôle continu des élèves, candidats à l’examen du baccalauréat.

Selon un communiqué du ministère, les candidats pourront accéder à leurs notes durant une période s’étalant du 4 au 9 juin 2026, ajoutant que les consultations se feront directement sur le portail éducatif dédié.

Les données mises en ligne englobent plusieurs évaluations décisives, notamment la moyenne annuelle globale, celle de l’éducation physique ainsi que pour les travaux pratiques (TP) pour la discipline technologique.

Le ministère de l’Éducation insiste sur l’importance de vérifier scrupuleusement l’exactitude de ces informations. En cas d’erreur ou d’omission, l’élève devra imprimer une demande de réclamation directement depuis le site, la remplir et la déposer auprès de la direction de son lycée.

L’administration rappelle que la date limite absolue pour la réception de ces demandes de correction est fixée au mardi 9 juin 2026.

Y. N.