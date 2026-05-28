Tunisie | Unimed : Le message de soutien du personnel à Ridha Charfeddine

Dans un communiqué publié à l’occasion de l’Aïd al-Adha, l’ensemble des employés d’Unimed ont tenu à adresser leurs vœux de paix et de santé au fondateur de l’entreprise, le Dr Ridha Charfeddine.

Au-delà du chef d’entreprise, les équipes ont tenu à manifester leur confiance en la justice tout en affirmant que l’absence de Ridha Charfeddine « laisse un vide immense, humainement et professionnellement ».

Ci-dessous le communiqué tel qu’il a été publié :

« A l’occasion de l’Aïd El-Kebir, l’ensemble des employés d’UNIMED adresse à Dr. Ridha Charfeddine, fondateur de leur industrie pharmaceutique, ses vœux les plus sincères de santé, de paix et d’espoir.

En ces jours de fête, de partage et de retrouvailles familiales, l’absence, bien que provisoire, de Dr Ridha Charfeddine, est douloureusement ressentie par tous.

Plus que jamais, sa présence humaine, son énergie et sa vision qui occupent une place essentielle dans la vie quotidienne d’UNIMED est fortement ressentie. Cette fête reste incomplète, sans lui parmi l’ensemble des employés.

Au-delà du dirigeant, c’est un homme profondément engagé pour son entreprise, pour ses employés et pour le rayonnement du pays. Les projets ambitieux qu’il avait initiés pour renforcer le positionnement international d’UNIMED, au service de la santé du citoyen et de la sécurité des employés, demeurent aujourd’hui plus urgents que jamais.

Son absence laisse un vide immense, humainement et professionnellement. Chaque jour, nous continuons à avancer avec l’espoir de le voir retrouver rapidement sa place parmi les siens et parmi ses collaborateurs qui lui restent profondément attachés.

Nous exprimons également le souhait sincère que les procédures judiciaires en cours puissent évoluer avec célérité et équité, dans l’intérêt de tous : du pays, de l’entreprise et de ses employés.

À notre cher Dr.Ridha Charfeddine, nous voulons dire avec émotion : tu nous manques énormément. En cette fête, nos pensées vont vers toi et ta famille. Notre confiance en la justice nous permet de garder espoir et d’attendre des jours meilleurs.

Aid Mabrouk à Dr.Ridha Charfeddine ainsi qu’à sa famille.

Tous les employés d’UNIMED »