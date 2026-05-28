Météo | Tunisie : Les prévisions pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM), annonce un ciel dégagé à peu nuageux pour cette nuit, et ce, sur la majeure partie des régions du pays.

Le temps restera printanier, paisible et propice à la douceur sur l’ensemble de la Tunisie avec des températures nocturnes variant entre 20°C et 24°C, tandis qu’elles atteindront 26°C sur les régions du sud-ouest.

L’INM ajoute que le vent, globalement faible à modéré, soufflera de secteur nord sur le nord et le centre, et s’orientera vers le secteur Est sur le sud.

Y. N.