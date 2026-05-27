Tunisie | Poursuite des déboires judiciaires de Wadie Jary

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné, mardi 26 mai 2026, l’ancien président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadie Jary, ainsi qu’un cadre technique de la FTF, à six mois de prison dans l’affaire liée au recrutement d’un membre du staff des sélections nationales, rapporte Mosaïque FM.

Les deux accusés étaient poursuivis pour exploitation de la fonction publique afin d’obtenir un avantage indu, préjudice à l’administration, violation des procédures en vigueur.

Président élu et réélu de la FTF entre 2012 et 2023 (trois mandats), Wadie Jary a été interdit de quitter le territoire tunisien, en février 2023, à la suite d’une décision de justice. Il faisait l’objet de plusieurs enquêtes portant sur de présumés matchs truqués, blanchiment d’argent et détournement de fonds. Le 25 octobre de la même année, il a été arrêté et placé en détention à la prison de Mornaguia.

Le 24 avril 2024, le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis lui a notifié la prolongation de sa détention préventive pour une période supplémentaire de quatre mois.

Le 20 février 2025, la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis l’a condamné à quatre ans de prison et à l’interdiction d’exercer une fonction publique.

Hospitalisé à plusieurs reprises suite à des ennuis de santé, le verdict prononcé hier marque clairement la prolongation de ses déboires judiciaires.

I. B.