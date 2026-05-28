Reprise officielle des vols directs entre Tunis et Bagdad

L’ambassade de Tunisie à Bagdad a annoncé que les passagers tunisiens et irakiens ont débarqué ce jeudi matin 28 mai 2026 à l’aéroport international de Tunis-Carthage.

Cette arrivée marque la reprise officielle des vols directs entre la Tunisie et l’Irak, désormais assurés par la compagnie Iraqi Airways et qui était initialement prévue jeudi dernier.

En parallèle, l’appareil a redécollé le jour même en direction de Bagdad, ajoute l’ambassade, en précisant que cette liaison aérienne directe s’inscrit dans le cadre d’un programme de vols hebdomadaires réguliers, qui se poursuivra tout au long de la saison touristique 2026.

Y. N.