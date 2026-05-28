Drame à Bizerte | Un carambolage fait 7 morts et 6 blessés à El Alia

Un terrible accident de la route a secoué la région de Bizerte ce jeudi après-midi, 28 mai 2026. Le premier bilan est particulièrement lourd : sept morts et six blessés sont à déplorer à la suite d’un carambolage impliquant quatre véhicules.

Selon les informations communiquées à l’agence TAP par les services des médias et de la communication du gouvernorat de Bizerte, le drame s’est produit sur la route nationale n°8 (RN8), à hauteur de la localité d’El Tella, relevant de la délégation d’El Alia.

Le choc, d’une rare violence, a impliqué quatre voitures légères, dont un taxi. Les secours dépêchés sur place ont fait face à une situation critique, découvrant six personnes décédées sur le coup, tandis qu’une femme a succombé à ses blessures pendant son transfert vers l’hôpital.

Les six blessés, parmi lesquels figure un enfant de quatre ans, ont été immédiatement évacués vers l’hôpital local d’El Alia ainsi que vers l’hôpital universitaire Habib Bougatfa de Bizerte.

Les circonstances exactes du drame restent pour le moment indéterminées. Les autorités sécuritaires et judiciaires ont ouvert une enquête afin de définir avec précision les causes de ce tragique accident, ajoute la même source.

Y. N.