​Météo | Les températures pour cette nuit

​L’Institut national de la météorologie (INM) annonce que le ciel restera dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du pays cette nuit, avec des températures élevées, en particulier dans le sud.

Le vent soufflera fort à localement fort près des côtes et dans les régions du sud, tandis qu’il restera faible à modéré dans le reste des régions et la mer sera peu agitée à agitée sur l’ensemble du littoral, ajoute la même source.

Par ailleurs, l’INM annonce que les températures nocturnes vont varier entre 26°C et 31°C, et atteindront 34°C dans le sud-ouest du pays.

Y. N.