Saisie de plus de 63.000 litres d’eau minérale stockés (INSSPA)

Dans le cadre de la lutte continue contre les infractions menaçant la santé des consommateurs, les brigades de contrôle de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) à Ben Arous ont procédé à la saisie de 63 530 litres d’eau minérale.

Ces bouteilles de marques variés, était stockées dans des conditions non conformes aux normes sanitaires, exposées à la poussière et directement aux rayons du soleil dans un espace ouvert et ont été saisies lors d’une opération en coordination conjointe avec les forces de sécurité et les services du commerce de la région.

L’INSSPA réaffirme que l’exposition directe de l’eau minérale au soleil et aux températures élevées enfreint gravement les conditions de conservation et altère la qualité du produit et appelle tous les acteurs de la distribution et de la commercialisation à cesser immédiatement ces pratiques.

Les contrôles officiels vont se poursuivre et des mesures juridiques strictes seront prises contre les contrevenants, prévient la même source qui a fortement conseillé aux consommateurs d’acheter leur eau uniquement dans des points de vente respectant les règles de stockage.

En fin, l’INSSPA invite les citoyens à boycotter les bouteilles exposées au soleil et à signaler tout dépassement via son numéro vert gratuit : 80 106 977.

Y. N.