Siliana | L’incendie de Bargou maîtrisé après des heures de lutte

L’incendie qui s’est déclaré dans l’après-midi de ce vendredi 10 juillet 2026 dans une terre agricole à Bargou dans le gouvrnorat de Siliana a été maitrîsé le soir même.

Les unités de la Protection civile ont compté sur l’aide des agents forestiers et des agriculteurs de Bargou pour en venir à bout des flammes ayant touché plusieurs hectares, indique Walid Mimouni, président de l’Union locale de l’agriculture et de la pêche de Bargou dans une déclaration aux médias.

Afin d’éviter toute reprise de feu, les opérations de refroidissement se poursuivent, sachant que le vent et la chaleur rendent la situation particulièrement instable.

Y. N.