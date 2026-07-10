Trafic de drogue | Jusqu’à 40 ans de prison pour les membres d’un réseau international

Six membres d’un réseau international de stupéfiants viennent d’écoper de peines allant de 20 à 40 ans de réclusion criminelle, assorties d’amendes globales de plus de 400.000 dinars.

Ces verdicts ont été prononcé dans le cadre de l’affaire du réseau spécialisé dans l’importation, le transport et le stockage de drogues à travers les frontières. Les six suspects avaient été interpellés après la découverte d’une impressionnante cache de stupéfiants dans un appartement situé aux Berges du Lac.

L’opération avait permis la saisie de 150 kg de cannabis, 3 kg de cocaïne et près de 6000 comprimés de stupéfiants destinés que les dealers s’apprêtaient à revendre dans différents quartier du Grand-Tunis.