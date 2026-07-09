Nouveau Bureau de l’association tunisienne de psychiatrie

L’Association tunisienne de psychiatrie a annoncé la composition de son nouveau Bureau à l’issue de l’Assemblée générale élective tenue ce jeudi 9 juillet 2026.

L’ATP a tenu à remercier l’ensemble des adhérents qui se sont déplacés à Dar Ettabib pour participer au vote, témoignant ainsi de leur engagement envers la vie démocratique de l’Association.

Le nouveau Bureau de l’Association a été élu comme suit :

Président : Leila Mnif

: Leila Mnif Vice-président : Fatma Charfi

Fatma Charfi Secrétaire général : Amine Larnaout

Amine Larnaout Secrétaire général adjoint : Jihène Ben Thabet

: Jihène Ben Thabet Trésorier : Rania Lansari

: Rania Lansari Trésorier adjoint : Ghassen Amri

: Ghassen Amri Membres : Ahlem Mtiraoui , Rim Ben Soussia, Imène Ferchichi

« Nous adressons nos plus sincères félicitations aux membres élus et leur souhaitons pleine réussite dans l’accomplissement de leur mission au service de l’ATP », ajoute le communiqué dans lequel l’Association remercie également tous ceux qui ont renouvelé ou régularisé leur adhésion.

Et de conclure : « Ensemble, poursuivons nos efforts pour faire rayonner l’Association Tunisienne de Psychiatrie et promouvoir le développement de la psychiatrie en Tunisie ».