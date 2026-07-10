Football | Raed Chikhaoui se rapproche de l’Espérance de Tunis

L’Espérance de Tunis, qui s’est séparée du défenseur central Yacine Meriah, lequel a rejoint le Club africain, l’autre grand club de la capitale, et de l’arrière gauche Mohamed Amine Ben Hamida, en route vers la Saudi Pro League, est à la recherche de défenseurs pour reconstituer sa charnière défensive.
Selon Diwan FM, le club de Bab Souika a transmis une offre officielle à l’US Monastir pour recruter le défenseur central international Raed Chikhaoui (22 ans, 1m91). Les négociations entre les deux parties sont à un stade avancé, sachant que le joueur est lié au club de Monastir par un contrat courant jusqu’en juin 2028.
L’Espérance, qui cherche à renforcer sa défense avec un joueur supplémentaire, avait déjà recruté le défenseur central Marouane Sahraoui (30 ans, 1m87) et prolongé le contrat de Hamza Jelassi (34 ans, 1m89).
I. B.
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