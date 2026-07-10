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Canicule en Tunisie | Les températures par région pour ce samedi

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10 juillet 202610 juillet 2026
Canicule en Tunisie | Les températures par région pour ce samedi

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce une hausse des températures pour demain, avec des maximales qui atteindront les 45 °C.

Alors que l’INM a lancé une alerte concernant cette vague de chaleur, qui touchera le pays tout au long du week-end, voici le détail des températures attendues par région pour ce samedi :

  • Tunis : 41°C
  • Ariana : 42°C
  • Manouba : 42°C
  • Ben Arous : 41°C
  • Bizerte : 42°C
  • Nabeul : 35°C
  • Zaghouan : 42°C
  • Béja : 44°C
  • Jendouba : 45°C
  • Kef : 42°C
  • Siliana : 43°C
  • Sousse : 40°C
  • Monastir : 37°C
  • Mahdia : 34°C
  • Kairouan : 43°C
  • Sidi Bouzid : 42°C
  • Kasserine : 42°C
  • Gafsa : 42°C
  • Tozeur :44°C
  • Kébili : 45°C
  • Sfax : 37°C
  • Gabès : 38°C
  • Medenine : 41°C
  • Tataouine : 40°C

Y. N.

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