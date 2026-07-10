Canicule en Tunisie | Les températures par région pour ce samedi

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce une hausse des températures pour demain, avec des maximales qui atteindront les 45 °C.

Alors que l’INM a lancé une alerte concernant cette vague de chaleur, qui touchera le pays tout au long du week-end, voici le détail des températures attendues par région pour ce samedi :

Tunis : 41°C

Ariana : 42°C

Manouba : 42°C

Ben Arous : 41°C

Bizerte : 42°C

Nabeul : 35°C

Zaghouan : 42°C

Béja : 44°C

Jendouba : 45°C

Kef : 42°C

Siliana : 43°C

Sousse : 40°C

Monastir : 37°C

Mahdia : 34°C

Kairouan : 43°C

Sidi Bouzid : 42°C

Kasserine : 42°C

Gafsa : 42°C

Tozeur :44°C

Kébili : 45°C

Sfax : 37°C

Gabès : 38°C

Medenine : 41°C

Tataouine : 40°C

Y. N.