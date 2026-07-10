Canicule en Tunisie | Les températures par région pour ce samedi

L’Institut national de la météorologie (INM) annonce une hausse des températures pour demain, avec des maximales qui atteindront les 45 °C.
Alors que l’INM a lancé une alerte concernant cette vague de chaleur, qui touchera le pays tout au long du week-end, voici le détail des températures attendues par région pour ce samedi :
- Tunis : 41°C
- Ariana : 42°C
- Manouba : 42°C
- Ben Arous : 41°C
- Bizerte : 42°C
- Nabeul : 35°C
- Zaghouan : 42°C
- Béja : 44°C
- Jendouba : 45°C
- Kef : 42°C
- Siliana : 43°C
- Sousse : 40°C
- Monastir : 37°C
- Mahdia : 34°C
- Kairouan : 43°C
- Sidi Bouzid : 42°C
- Kasserine : 42°C
- Gafsa : 42°C
- Tozeur :44°C
- Kébili : 45°C
- Sfax : 37°C
- Gabès : 38°C
- Medenine : 41°C
- Tataouine : 40°C
Y. N.
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