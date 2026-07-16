A propos de l’incendie de Jebel Boughanem au Kef (DGPC)

La Direction générale de la protection civile (DGPC) annonce que les opérations de lutte contre l’incendie déclaré le 13 juillet 2026 au Djebel Boughanem au Kef Ouest se poursuivent .

L’opération est menée sous la supervision de la Commission régionale de lutte contre les catastrophes du Kef, réunissant la Protection civile, l’Armée de l’air, la Direction générale des forêts, la garde nationale ainsi que les autorités régionales et locales, indique la DGPC en affirmant que cette coordination vise à optimiser l’utilisation des ressources humaines et logistiques.

Face à l’impossibilité d’accéder par voie terrestre à certains foyers actifs situés dans des zones montagneuses abruptes, des moyens ont été déployés, notammnt l’intervention d’un hélicoptère de l’Armée de l’air pour effectuer des largages d’eau ciblés sur les zones les plus accidentées avec l’utilisation d’un avion de reconnaissance de la Garde nationale pour suivre en temps réel l’évolution du feu et orienter les équipes au sol.

La Commission régionale de lutte contre les catastrophes assure que tous les moyens humains et matériels restent pleinement mobilisés et que les différentes opérations se poursuivent jusqu’à la maîtrise totale du sinistre, avec un suivi permanent de la situation sur le terrain pour protéger les habitants et leurs biens.

Y. N.