Canicule en Tunisie | Les villes ayant dépassé la barre des 42 °C ce jeudi

La vague de chaleur se poursuit en Tunisie et des températures record ont encore été enregistrés, frôlant la barre des 47°C ce jeudi 16 juillet 2026.

Selon les dernières données publiées par l’Institut National de la Météorologie (INM), on compte 22 villes ayant enregistré uen température supérieure à 42 degrés.

Des pics ont été enregistrés à Medjez El Bab et à Gaâfour avec 46.6°C puis à Béja et à Jendouba avec 45.7°C, à Sejnane & Rjim Maatoug (44.9°C), à Dahmani (44.8°C).

Parmi les villes les plus chaudes on compte aussi Nasrallah (44.6°C), Mateur (44.5°C), Tajerouine (44.4°C), Aïn Bou Saâdia & Métlaoui (44.3°C),

Le Kef (43.3°C) et Tozeur (43.0°C).

Y. N.