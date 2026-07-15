La Tunisie en proie à une crise d’approvisionnement en eau

Le 14 juillet 2026, le département «Justice environnementale et climatique» du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a publié une déclaration de soutien intitulée : «La crise de l’eau en Tunisie : le silence officiel face à un crime ouvertement reconnu». Nous en reproduisons la traduction ci-dessous.

En pleine vague de chaleur intense — qui, selon les avertissements de l’Observatoire tunisien de la météo et du climat, devrait perdurer jusqu’au 20 juillet avec des températures pouvant atteindre 47 °C — plusieurs régions de Tunisie sont confrontées à une crise paralysante de l’approvisionnement en eau.

Le droit à l’eau a cessé d’être un droit fondamental garanti par la Constitution pour devenir une revendication quotidienne dont la satisfaction est sans cesse reportée ; une dure réalité marquée par des coupures fréquentes, s’accompagnant de la soif et d’un sentiment d’indignité.

Ces conditions désastreuses ont poussé les citoyens à manifester dans diverses régions ; les troubles sociaux se sont intensifiés — allant jusqu’au blocage de routes — pour exprimer une colère légitime et le refus d’une souffrance quotidienne devenue insupportable.

Les villes minières illustrent parfaitement la mauvaise gouvernance et l’abandon ; la ville de Metlaoui, par exemple, a été le théâtre d’une vive colère et de tensions provoquées par une coupure d’eau de plus d’une semaine, une situation qui bafoue totalement les droits de ses habitants.

La localité de Ladhiyab, dans la délégation de Touiref (gouvernorat du Kef), a également été le théâtre d’une manifestation pacifique ce matin [mardi, Ndlr], au cours de laquelle les habitants ont exprimé leur colère et leur condamnation face aux perturbations persistantes de l’approvisionnement en eau potable, revendiquant leur droit légitime à l’eau et à une vie digne.

Une crise de gestion et d’exploitation, ainsi que des réseaux vétustes

Les déclarations de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) elle-même confirment l’ampleur croissante de la crise ; celle-ci a dépassé les régions traditionnellement marginalisées pour toucher les environs immédiats de la capitale. La société a annoncé des perturbations et des interruptions de la distribution dans les gouvernorats de l’Ariana et de Ben Arous, ainsi que dans les délégations de Bir Mcherga et de Jebel Oust (relevant du gouvernorat de Zaghouan). Parallèlement, des perturbations affectent les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia, Nabeul et Kairouan, où les coupures nocturnes programmées — mises en œuvre depuis le début du mois — se sont muées en une politique de gestion courante privant d’eau des milliers de familles entre minuit et l’aube, en raison d’un «déséquilibre des réserves d’eau».

Le paradoxe flagrant réside dans le fait que ce grave déficit d’approvisionnement perdure alors même que le taux de remplissage des barrages à l’échelle nationale — selon les données du ministère de l’Agriculture — avoisine les 60 %, un chiffre officiellement qualifié de «très rassurant».

Cette contradiction entre la disponibilité de la ressource et la crise hydrique en cours révèle la véritable nature du problème : il ne s(agit pas simplement d’une crise liée à la rareté des ressources naturelles, mais d’un problème de gestion et d’infrastructures vétustes, incapables de faire face aux pics de consommation estivaux et aux taux d’évaporation élevés, le tout aggravé par l’absence d’une stratégie proactive et équitable de répartition des ressources disponibles entre les régions.

Ce qui se passe aujourd’hui ne relève plus d’une simple crise passagère ; il s’agit d’une atteinte directe à la dignité humaine, d’une violation flagrante des droits à l’eau et à la santé, ainsi que d’une preuve manifeste de marginalisation systémique et d’absence de justice sociale et environnementale. C’est aussi la conséquence inévitable d’années de mauvaise gestion, d’un manque de volonté politique et de l’incapacité des politiques publiques à garantir l’un des droits humains les plus fondamentaux.

Face à cette situation :

– nous condamnons fermement le silence et l’inaction face à la crise de pénurie d’eau — qui se répète chaque année sans qu’aucune solution de fond ne soit apportée — et nous exigeons une intervention immédiate et urgente pour assurer un approvisionnement régulier en eau potable, en soulignant que la persistance de cette situation constitue une menace réelle pour la paix sociale ;

– nous exprimons notre solidarité totale et inconditionnelle avec les habitants des zones touchées dans tous les gouvernorats, et nous soutenons leurs actions pacifiques et légitimes pour défendre leur droit à la vie et à la dignité ; – nous appelons à l’élaboration d’une politique nationale de gestion des ressources en eau qui soit juste et durable — fondée sur la transparence, la responsabilité et l’équité régionale — et qui impose à la Sonede de communiquer immédiatement et en toute transparence sur toutes les interruptions de service, qu’elles soient programmées ou imprévues.

Communiqué traduit de l’arabe.