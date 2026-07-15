Aménagement d’un point d’eau autonome pour la faune sauvage à Nabeul

Dans le cadre des efforts nationaux pour préserver la biodiversité et soutenir la faune locale face au stress hydrique, une initiative écologique vient de voir le jour dans le gouvernorat de Nabeul, annonce l’Association régionale des chasseurs de Nabeul

Une nouvelle « source d’eau à distribution et approvisionnement automatiques » a été installée avec succès au profit des animaux sauvages de la région, indique l’association, en précisant cette réalisation est le fruit d’un partenariat stratégique entre la Fédération nationale des associations de chasseurs et la Direction générale des forêts.

Porté avec fierté par l’Association, ce point d’eau moderne vise à garantir un accès vital et durable à l’eau pour la faune dans son habitat naturel, particulièrement durant les périodes de chaleur.

Dans son communiqué, l’Association régionale des chasseurs de Nabeul à exprimer sa profonde gratitude aux acteurs clés de ce projet, notamment la Fédération et la DG précitées ainsi que l’Arrondissement des forêts de Nabeul « et à sa tête Mohamed Hedi Slimani, pour son esprit de coopération et son dévouement total ainsi que Wissem Jebnoun, pour sa supervision directe et complète du projet sur le terrain et Jamel Kaaloul, pour son suivi rigoureux et minutieux du déroulement des travaux ».

Y. N.