Canicule en Tunisie | Un pic à 48.2°C enregistré ce mercredi !

Selon les derniers relevés de l’Institut national de la météorologie (INM), les températures ont franchi la barre des 43°C dans de nombreuses régions, atteignant des sommets alarmants frôlant les 49°C.

C’est la délégation de Nasrallah (gouvernorat de Kairouan) qui décroche la palme de la ville la plus chaude du pays ce mercredi 15 juillet 2026 avec un record étouffant de 48,2°C, suivie de très près par Jendouba qui enregistre 48°C.

Le top des régions les plus touchées par la canicule ce jour :

Nasrallah : 48.2°C

: 48.2°C Jendouba : 48.0°C

: 48.0°C Gaâfour : 46.5°C

: 46.5°C Béja : 45.7°C

: 45.7°C Sidi Bouzid & Méknessy : 45.5°C

& : 45.5°C Ennadhour & Kairouan : 45.3°C

Face à cette situation, l’INM appelle à la plus grande vigilance et rappelle les consignes de sécurité essentielles : éviter l’exposition directe aux rayons du soleil aux heures les plus chaudes et s’hydrater abondamment durant toute la journée.

Y. N.