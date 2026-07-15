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Les températures par région pour ce jeudi en Tunisie

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15 juillet 202615 juillet 2026
Les températures par région pour ce jeudi en Tunisie

La vague de chaleur se poursuit en Tunisie et les températures annoncées pour demain, jeudi 16 juillet 2026, atteindront les 47°C selon l’Institut national de la météorologie (INM)

Ci-dessous le détail des températures annoncées par région pour demain :

  • Tunis : 39°C
  • Ariana : 39°C
  • Manouba : 44°C
  • Ben Arous : 43°C
  • Bizerte : 40°C
  • Nabeul : 40°C
  • Zaghouan : 44°C
  • Béja : 47°C
  • Jendouba : 47°C
  • Kef : 45°C
  • Siliana : 45°C
  • Sousse : 36°C
  • Monastir : 36°C
  • Mahdia : 34°C
  • Kairouan : 45°C
  • Sidi Bouzid : 44°C
  • Kasserine : 42°C
  • Gafsa : 44°C
  • Tozeur :47°C
  • Kébili : 47°C
  • Sfax : 38°C
  • Gabès : 39°C
  • Medenine : 39°C
  • Tataouine : 41°C

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