Les températures par région pour ce jeudi en Tunisie

La vague de chaleur se poursuit en Tunisie et les températures annoncées pour demain, jeudi 16 juillet 2026, atteindront les 47°C selon l’Institut national de la météorologie (INM)
Ci-dessous le détail des températures annoncées par région pour demain :
- Tunis : 39°C
- Ariana : 39°C
- Manouba : 44°C
- Ben Arous : 43°C
- Bizerte : 40°C
- Nabeul : 40°C
- Zaghouan : 44°C
- Béja : 47°C
- Jendouba : 47°C
- Kef : 45°C
- Siliana : 45°C
- Sousse : 36°C
- Monastir : 36°C
- Mahdia : 34°C
- Kairouan : 45°C
- Sidi Bouzid : 44°C
- Kasserine : 42°C
- Gafsa : 44°C
- Tozeur :47°C
- Kébili : 47°C
- Sfax : 38°C
- Gabès : 39°C
- Medenine : 39°C
- Tataouine : 41°C
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