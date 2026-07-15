Argentine – Angleterre live streaming : Messi face à Kane pour une place en finale de la Coupe du monde 2026

L’Argentine et l’Angleterre s’affrontent dans une demi-finale de la Coupe du monde 2026 qui promet un spectacle exceptionnel. Portée par Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández et Alexis Mac Allister, l’Albiceleste vise une nouvelle finale face aux Three Lions de Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden et Declan Rice. Entre deux géants du football mondial, ce choc s’annonce décisif pour décrocher une place en finale. Découvrez l’heure du coup d’envoi, la chaîne TV, les compositions probables, les statistiques, les pronostics et tous les enjeux d’Argentine – Angleterre.

Suivez en live streaming Argentine – Angleterre coupe du monde 2026: