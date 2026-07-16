Tunisie | Solidarité avec Me Abdennaceur Aouini condamné à un an de prison

Le comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi a vivement réagi à la condamnation en appel de l’avocat et membre du comité, Me Abdennaceur Aouini, à un an de prison ferme.

Dans un communiqué publié suite au verdict prononcé le 15 juillet 2026 par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis, le comité dénonce une décision politique et une tentative de museler les voix libres au sein du barreau tunisien.

La même source précise que la Cour d’appel a annulé le jugement de première instance qui avait initialement prononcé un non-lieu en faveur de Me Abdennaceur Aouini pour le condamner à une peine d’un an de prison pour une affaire remontant à plus de dix ans.

Le Comité estime que cette condamnation « est une mesure de représailles face aux positions de Me Aouini concernant le fonctionnement de la justice et les garanties d’un procès équitable, notamment ses déclarations lors de l’assemblée générale consultative des avocats le 1er mai 2026, ainsi que sa participation active à la grève régionale des avocats à Tunis le 19 mai 2026 ».

Dans son communiqué, le comité a réaffirmé sa solidarité indéfectible avec Me Abdennaceur, en commantant : « Sa voix restera haute, libre et forte à travers nous et tous les hommes libres. ».

On notera que de nombreux militants de la société civile ont également exprimé leur pleine solidarité avec Me Abdennaceur Aouini.

Y. N.