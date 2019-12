Selon Noureddine Selmi, «la route Amdoun-Béja est conforme aux normes internationales»

Lors de son audition hier, mercredi 18 décembre 2019, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Noureddine Selmi, ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire (Mehat) a déclaré que la route reliant la localité de Amdoun à Béja, où ont lieu de nombreux accidents mortels, est conforme aux normes internationales.

Le ministre Selmi précise que la route nationale n°11, reliant Amdoun à Béja, a une largeur de 7,60 mètres et est équipée des panneaux signalétiques verticaux et horizontaux nécessaires, et selon les normes internationales.

Faisant allusion à l’accident qui a coûté la vie à 30 personnes le 1er décembre 2019 à Ain Snoussi, dans la délégation de Amdoun, le ministre a souligné que la route est protégée par un muret au niveau du virage selon les normes internationales, et qu’environ 600.000 véhicules circulent sur cette voie chaque année, soit plus de 1600 par jour. La route n’a d’ailleurs enregistré qu’une moyenne de 3 accidents par an au cours des 10 dernières années, or, il en faut généralement 10 annuellement pour qu’un tronçon soit classé parmi les points noirs nécessitant des interventions spécifiques.

Le ministre a souligné que depuis le 3 décembre (deux jours après l’accident), une consultation a été annoncée pour réparer la barrière de protection sur la route nationale n°11 Amdoun-Béja et pour réduire les vibrations, en plus de l’ajout d’autres signalisations.

