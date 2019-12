«The Voice» : Appel à voter pour Mehdi Ayachi, le finaliste tunisien (Vidéo)

Des Tunisiens ont lancé une campagne appelant à voter en masse, ce soir, samedi 21 décembre 2019, pour leur compatriote, Mehdi Ayachi, le finaliste de la 5e saison de MBC «The Voice» ( Ahla Sawt – أحلى صوت).

«Pour la première fois un Tunisien arrive en finale de cette émission et nous devons nous mobiliser pour le faire gagner, d’autant que Mehdi a une voix en or», indiquent les fans du chanteur diplômé de l’Institut supérieur de musique de Tunis (ISMT), et membre de la troupe Ziara.

Il suffit d’envoyer un SMS au 85588 avec le N° 11, pour obtenir le maximum de voix et voir Mehdi Ayachi gagnant de cette 5e saison de «The Voice».

«Je suis très content de me retrouver en finale, c’est une aventure exceptionnelle», a lancé le chanteur, dans une vidéo publiée par MBC, en ajoutant : «Je suis heureux et j’espère que j’ai pu vous transmettre ce bonheur. Votez pour moi, je compte sur vous et je vous attends ce soir».

مهدي عياّشي يتحدث عن تجربته وأحلى اللحظات التي عاشها في البرنامج مهدي عياّشي يتحدث عن تجربته وأحلى اللحظات التي عاشها في البرنامج #فريق_راغب #MBCTheVoice Publiée par MBC The Voice sur Samedi 21 décembre 2019

Commentant la dernière prestation de Mehdi Ayachi, son chef de groupe, le chanteur libanais Ragheb Alama, avait lancé : «Si Abdelwaheb était vivant, il t’aurait probablement composé une chanson rien que pour toi».

Mehdi Ayachi avait en effet épaté le public, en interprétant, la semaine dernière, « Kol Dah Kan Leh » de l’incontournable chanteur et compositeur égyptien Mohamed Abdelwaheb (Mousikar Al Ajial – 1901-1991).

Y. N.