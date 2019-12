Le bloc Al-Mostakbel ne votera pas, lui non plus, la confiance au gouvernement Jemli

Adnène Ben Ibrahim, député de l’Union populaire républicaine (UPR), a affirmé que le bloc Al-Mostakbel, qu’il préside et qui compte 9 députés, a décidé de ne pas voter la confiance au gouvernement Habib Jemli.

«Le scénario d’un gouvernement de compétences indépendante ne nous intéresse pas, dès le début nous avions indiqué que nous sommes disposés à voter la confiance à un gouvernement de partis, quelle que soit sa structure, mais tel annoncé par M. jemli, hier, nous avons décidé de ne pas lui accorder la confiance», a expliqué le député UPR.

Rappelons que le bloc démocratique (41 députés : Attayar, Haraket Al-Chaab et des indépendants) a indiqué, lui aussi, ce matin, qu’il ne votera pas la confiance au gouvernement Jemli en assurant, qu’il s’agit en réalité d’une alliance inavouée entre Ennahdha et Qalb Tounes.

Le parti destourien libre (PDL), qui compte 17 députés, a rappelé de son côté, hier, qu’il ne votera jamais la confiance à un «gouvernement islamiste Ennahdha».

D’autres députés indépendants, s’opposent eux aussi à la formule proposée par Habib Jemli, estimant qu’il s’agit d’une supercherie et que ce qu’il qualifie de compétences indépendantes, sont en fait des ministres proches des partis Ennahdha et Qalb Tounes et disent qu’ils ne souhaitent pas participer à ce qu’ils ont qualifié de «mascarade».

Y. N.