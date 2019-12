L’Etat prend une partie de la différence entre le taux d’intérêt des crédits d’investissements et le TMM pour les prêts accordés aux PME

Le chef du gouvernement chargé des affaires courantes, Youssef Chahed, a signé aujourd’hui, mardi, 24 décembre 2019, un décret gouvernemental portant sur la fixation des conditions et procédures régissant la prise en charge par l’Etat tunisien de la différence entre le taux d’intérêt des crédits d’investissements et le taux moyen du marché monétaire (TMM), dans les limites de 3% pour les prêts accordés par les banques et les institutions financières aux petites et moyennes entreprises (PME).

Cette mesure, annoncée par la présidence du gouvernement, via un communiqué rendu public aujourd’hui, a pour but de faciliter l’obtention des fonds nécessaires aux investissements et l’expansion des activités des entreprises tunisiennes.

La disposition qui s’inscrit dans le cadre de l’application de la loi n° 47 de l’année 2019, relatif à l’amélioration du climat de l’investissement, est destinée aux PME opérant dans le secteur agricole et dans tous les secteurs productifs autres que les secteurs commercial, financier, de promotion immobilière et des hydrocarbures et des mines.

L’objectif étant d’alléger les charges financières des crédits d’investissements contractés par les PMEet d’améliorer, par conséquent, leur rentabilité, ce qui devrait inciter les institutions financières à les financer davantage.

Notons qu’une commission de pilotage relevant du ministère de l’Industrie et des PME sera chargée de l’application de ce décret.

C. B. Y.