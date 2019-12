L’historien Ibrahim Chabbouh offre à la Bibliothèque nationale un précieux document datant du XIXe siècle

Partagez 32 Partages

La Bibliothèque nationale de Tunisie a annoncé ce soir, jeudi 26 décembre 2019, que l’universitaire, archéologue et historien, Dr Ibrahim Chabbouh, lui a offert un précieux document datant du XIXe siècle.

«Il s’agit d’un contrat de mariage écrit sur parchemin daté du début du mois d’avril 1832, entre un marchand nommé Mohamed Qasim Allani Al-Khadraoui Al-Ansari, et une femme répondant au nom de Halima Atallah», précise la bibliothèque nationale.

Les dimensions historiques et la valeur de ce document seront bientôt annoncées par la Bibliothèque, qui remercie son ancien directeur Dr Ibrahim Chabbouh et se réjouit d’acquérir ce document.

Ibrahim Chabbouh (86 ans), né à Kairouan, a suivi ses études à l’université Zitouna, puis a obtenu un doctorat de troisième cycle de l’université du Caire ainsi qu’un doctorat d’État de l’université Panthéon-Sorbonne.

L’universitaire Raja Ben Slama directrice de la Bibliothèque nationale

Ancien expert auprès l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (Alesco), Dr Chabbouh était directeur de recherche à l’Institut national du patrimoine (INP), directeur de la Bibliothèque nationale (1988-1991), et président du comité national du Conseil international des monuments et des sites.

De 1992 à 1995, il a été chargé de mission auprès du ministre tunisien des Affaires culturelles.

Ibrahim Chabbouh compte plusieurs distinctions : commandeur de l’Ordre de la République tunisienne (1974), Première classe de l’Ordre tunisien du Mérite culturel (1990), Première classe de l’Ordre d’Hussein(2002), Grand prix de l’Association des archéologues arabes (1995) et Prix honorifique de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (2018)… pour ne citer que ceux-là.

Il a également écrit une dizaine d’ouvrages, notamment sur des études civilisationnelles, l’art arabo-islamique et la conservation des manuscrits.

Y. N.