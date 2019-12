Vidéo d’une femme violemment battue avec un bâton par… une femme : Appel à ouvrir une enquête

Partagez 0 Partages

La « femme » au bâton/ la victime

Une vidéo diffusée depuis hier soir, mercredi 25 décembre 2019, sur les réseaux sociaux a suscité colère et indignation : on y voit une femme frapper violemment une autre femme, avec un bâton. Une scène choquante et le ministère public est appelé à agir.

La victime se montre «docile», probablement apeurée, on l’entend gémir de douleur mais elle exécute les ordres de celle qui la frappe avec un sadisme implacable.

Elle change de pied à la demande de son bourreau et finit même par enlever ses chaussettes quand la femme au bâton le lui a ordonné : «Enlève tes chaussettes», lancera-t-elle, en parfait tortionnaire.

La vidéo a été diffusée hier soir, mais elle pourrait être ancienne et selon des témoignages, la triste scène s’est déroulée dans une usine.

Les autorités sont appelées à mener une enquête pour en savoir plus et pour que justice soit faite.

Y. N.