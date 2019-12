Femme tunisienne Prestige et grâce, l’association qui couronne les «oubliées»

Atf Mersni, présidente de l’Association tunisienne Femme tunisienne Prestige et grâce (Atf) a été reçue aujourd’hui, lundi 30 décembre 2019, par Sonia Ben Cheikh, ministre de la Jeunesse et des Sports en vue de préparer son 3e événement, prévu en janvier 2020. Mais que prépare cette association qui couronne les «oubliées» ?

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a publié aujourd’hui la photo des membres de l’association, reçues par Mme Ben Cheikh, en soulignant la nécessité de soutenir la coopération et les relations de partenariat entre son département et l’association Prestige et grâce.

Contacté par Kapitalis, Atf Mersni, explique que son association, fondée en novembre 2018, et qui œuvre pour valoriser les oubliées, prépare un événement le 11 janvier 2020, en collaboration avec le ministère de Jeunesse et des Sports : le couronnement de championnes d’arts martiaux (17-20 ans), qui ont hissé le drapeaux tunisien dans le monde et qui ont fait honneur au pays. Des succès passés inaperçus et que l’association veut mettre en valeur.

Atf Mersni estime que les Miss doivent aussi être honorées dans différents domaines, et qu’il est important de leur offrir une reconnaissance, c’est ainsi qu’elle a lancé les Miss espoir prestige et grâce.

Elle rappelle que son association a couronné des fillettes de 8 à 16 ans, qui ont défié et combattu des leucémies. Un couronnement organisé, en novembre dernier, en collaboration avec l’association tunisienne des enfants leucémiques (ATEL) à Aziza Othmana.

«Lors de cet événement nous avions mis en valeur et encouragé des petites filles qui se sont courageusement et dignement battues contre la maladie. Elles sont porteuses d’espoir et méritent d’être couronnées Miss», a indiqué Mme Mersni.

Femme tunisienne Prestige et grâce a également consacré un événement aux artisanes, en avril dernier : Miss artisane d’Aïn Soltane.

«Quel plaisir et quelle émotion de couronner ces braves femmes ! C’était un 9 avril, lors de la fête des martyrs, à Aïn Soltan (Ghardimaou), où plusieurs martyrs sont justement tombés. Ces femmes qui travaillent noblement, et qui de leur mains donnent notamment vie à l’huile de Lentisque (Gadhoum). Un travail rude dont elles ne se plaignent jamais et contribuent à la santé ou encore à la cire d’abeille et à la création de bijoux», ajoute Mme Mersni, en expliquant que les bienfaits du Gadhoum sont reconnus dans le monde, contre les troubles veineux et lymphatiques et sont utilisées en complément pour les soins des cancéreux.

Elles seront remerciées et valorisées pour leur engagement et leurs sacrifices, qui leur ont permis de hisser le drapeau tunisien et de faire parler de la Tunisie dans le monde.

«Toutes ces femmes ont témoigné de leur persévérance, de leur courage et de leur amour pour la Tunisie. Le minimum que nous puissions faire c’est de couronner ces oubliées, en valorisant leur beauté, leur grâce, leur prestige et surtout l’Amour de soi», conclu la présidente de l’association.

Y. N.