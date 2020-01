Habib Jemli annonce la liste de son gouvernement

Le chef du gouvernement désigné par Ennahdha, Habib Jemli, a annoncé cet après-midi, jeudi 2 janvier 2020, la liste complète de son gouvernement, signée plus tôt par le président de la république, Kaïs Saïed et transmise à l’Assemblée des représentants du peuple.

Lors d’un point de presse, Habib Jemli, a confirmé la composition ayant fuité hier soir, que voici :

Ministres :

Justice : Hedi Kediri;

Défense ; Imed Derouiche;

Intérieur : Sofiene Selliti;

Affaires étrangères : Khaled Shili;

Affaires religieuses : Rachid Tabekh;

Finances : Abderrahmen Khachtali;

Développement et de la Coopération Internationale : Fadhel Abdelkafi

Commerce : Béchir Zaafouri;

Collectivités Locales et de l’Environnement : Noureddine Selmi;

Santé : Mustapha Ferjani;

Industrie et de l’Energie : Mongi Marzouk;

Equipement : Raoudha Jebbari Arbi;

Education : Kamel Hajjem;

Enseignement supérieur et Recherche scientifique : Slim Chouri;

Agriculture, Ressources hydrauliques et Pêche : Hassan Chourabi;

Domaines de l’Etat : Abdellatif Missaoui;

Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire : Raoudha Jebbari Arbi;

Affaires Sociales : Saïd Blel;

Emploi et de la Formation Professionnelle : Houcine Debbech;

Tourisme : René Trabelsi;

Technologies et de la Communication : Sami SmaouiTransports : Jamel Gamra;

Affaires culturelles : Fathi Haddaoui;

Jeunesse et Sports : Tarak Dhiab;

Femme, Famille et enfance : Nabha Bessrour;

Fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption : Chiraz Tlili.

Ministres auprès du Chef du gouvernement :

Chargé de l’Economie : Ali Chebbi;

Evaluation du Travail Gouvernemental : Mohamed Hedi Bchir;

Relations avec l’ARP : Lobna Jribi;

Secrétaires d’Etat :

Finances : Abdessalem Abassi;

Développement et de la Coopération Internationale : Noureddine Kaabi;

Commerce intérieur : Faten Belhédi;

PME : Abdelmajid Ben Amara;

Energies Renouvelables : Mohamed Ammar;

Collectivités Locales : Riadh Dabbou;

Agriculture : Mohamed Ali Ben Abdallah;

Santé : Maha Aissaoui;

Affaires Sociales : Mohamed Chiha;

Jeunesse : Fathi Bayar;

Sports : Sihem Ayadi;

Artisanat : Najet Nefzi;

Enseignement Supérieur : Kaouthar Saïd;

Diplomatie et Tunisiens à l’étranger : Sana Skhiri.

On notera que Qalb Tounes a indiqué, ce matin, qu’il refuse catégoriquement de collaborer avec la composition du gouvernement telle qu’elle se présentée, en déplorant que Habib Jemli n’ait pas consulté ses dirigeants.

Le parti islamiste Ennahdha, qui a désigné M. Jemli, a lui aussi des réticences sur quelques noms, selon une déclaration de Samir Dilou…

Quant à la coalition Al-Karama, il ne votera pas non plus la confiance à ce gouvernement à l’instar de Tahya Tounes et le Parti destiurien kibre (PDL), qui ont confirmé cela aujourd’hui, ainsi qu’Attayar et Haraket Al-Chaab, à en croire leurs dernières déclarations, la semaine dernière.

