Au chevet de Mansour, le gardien du ministère des Technologies, agressé au couteau par des cambrioleurs

Partagez 4 Partages

Le syndicat de base du ministère des Technologies, de la communication et de l’économie numérique s’est rendu aujourd’hui, au chevet de Mansour Frigui, le gardien de nuit agressé au couteau, au siège de l’institution, à Montplaisir, à l’aube du lundi 6 janvier 2020, par des cambrioleurs.

«L’état de Am’ Mansour, qui a été grièvement blessé, est stable», assure le Syndicat en ajoutant que ses collègues promettent de se mobiliser pour que justice soit faite.

D’autre part, une réunion urgente a été organisée cet après-midi, entre le Syndicat et la direction du ministère et il a été notamment convenu de renforcer la sécurité et les moyens octroyés aux agents pour se défendre et améliorer les conditions de leur travail.







Le siège du ministère sera également équipé de caméras, ajoute la même source.

Rappelons que Mansour Frigui s’est opposé à des individus, qui ont pénétré à l’intérieur du bâtiment. Ils l’ont violeneté et l’ont ligoté avec des ceintures, avant de le poignarder.

Y. N.