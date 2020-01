Sécurité routière : Bientôt 160 radars supplémentaires sur les routes tunisiennes

Le ministre de l’intérieur, Hichem Fourati a annoncé l’installation, au cours de l’année 2020, de 160 radars (automatiques et fixes) sur les routes tunisiennes.

En marge de sa visite à Sousse, où il s’est rendu, cet après-midi, mercredi 8 janvier 2020, pour inaugurer le nouveau siège régional de l’Observatoire national de la sécurité routière, le ministre a précisé que les radars automatiques seront installés dans les zones dites dangereuses, des différentes régions du pays.

Quant aux 80 radars fixes, ils seront installés dans différents croisements et ronds points, notamment pour veiller au respect du la code de la route et contrôler les excès de vitesse, principale cause des accidents en Tunisie.

Hichem Fourati a précisé dans une déclaration, sur Mosaïque FM, que pour l’acquisition de ces nouveaux radars, son département a bénéficié de 25 millions de dinars.

Y. N.