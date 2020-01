La Tunisie «prive» Sadio Mané du plaisir de célébrer chez lui son sacre de Footballeur africain de l’année 2019

Sadio Mané, star sénégalaise du Liverpool FC.

Les impératifs sécuritaires tunisiens ont empêché la vedette sénégalaise du Liverpool Football Club Sadio Mané de faire un petit saut aérien pour rejoindre ses fans à Dakar afin de célébrer son couronnement, avant-hier au Caire, meilleur footballeur africain de 2019. Ces retrouvailles sont reportées…

C’est ce qu’a rapporté hier, mercredi 8 janvier 2020, le site sportif The 42, qui a tout de suite enflammé la toile et les médias britanniques, et bien au-delà.

En effet, après avoir reçu son Ballon d’or africain de l’année 2019, au Caire, Sadio Mané avait programmé de rentrer au Sénégal pour une brève escale d’une journée qui lui aurait permis de rencontrer ses supporteurs et d’être reçu par le président sénégalais Maky Sall.

Tout a été préparé jusqu’au plus petit détail pour le retour triomphal de l’enfant de Bambali au pays… Mais, à la dernière minute, Mané a appris que l’avion privé qui a été affrété pour sa visite-éclair n’a pas obtenu la permission des autorités tunisiennes de survoler le territoire.

L’ordre a donc été donné à Sadio Mané par les dirigeants du Liverpool FC de rentrer en Angleterre et de laisser ces festivités sénégalaises pour une autre fois.

Sérieux et discipliné, Mané s’est exécuté – n’ayant plus en tête que le clash de samedi qui opposera Liverpool au Tottenham de José Mourinho.

M. Ch.