Fête du 14-Janvier : Kaïs Saïed au chevet du blessé de la révolution, Khaled Ben Nejma (Vidéo)

A l’occasion du 9e anniversaire de la fête de la révolution, le président de la république, Kaïs Saïed, a rendu visite, aujourd’hui, mardi 14 janvier 2020, à Khaled Ben Nejma, blessé par balles, dont une ayant touché sa moelle épinière, le 13 janvier 2011, à Ras Jebel (Bizerte). Depuis il est paraplégique, condamné à vivre sur une chaise roulante.

Kaïs Saïed a voulu s’enquérir des conditions sanitaires et sociales, du blessé de la révolution, indique un communiqué de la présidence de la république, publié cet après-midi, en ajoutant que la rencontre a été l’occasion d’évoquer «la bravoure et le courage de nombreux jeunes tunisiens, et les sacrifices qu’ils ont faits pour défendre leur pays».





Le président de la république a souligné son intérêt de suivre les conditions des blessés de la révolution, et de tous les Tunisiens, lit-on encore dans le communiqué.

Rappelons que Khaled Ben Nejma avait décliné, en 2015, l’invitation de la présidence à une cérémonie à l’honneur des blessés de la révolution, organisée au palais de Carthage, à l’occasion du 4e anniversaire de la révolution.

رئيس الجمهورية يزور الشاب خالد بن نجمة أحد جرحى الثورة‎ أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2020 زيارة إلى الشاب خالد بن نجمة أحد جرحى الثورة الذي كان أصيب يوم 13 جانفي 2011 بمدينة راس الجبل بثلاث رصاصات جعلته مقعدا عن الحركة.وتحادث رئيس الجمهورية مع خالد بن نجمة مستفسرا عن حالته الصحية وأوضاعه الاجتماعية، مؤكدا حرصه الشديد على متابعة الأوضاع الصحية والاجتماعية لجرحى الثورة ولكل التونسيين خاصة منهم ضعاف الحال.وكان اللقاء مناسبة لاستحضار ما حصل أيام الثورة وما تحلى به الكثير من الشبان التونسيين من شجاعة، وما قدموه من تضحيات دفاعا عن الوطن.كما مثّل فرصة نوه خلالها رئيس الجمهورية بالمجهودات التي قام بها الإطار الطبي وشبه الطبي في مختلف المؤسسات الاستشفائية لإنقاذ حياة المصابين أيام الثورة.و جدّد رئيس الدولة التأكيد على إيمانه بقيمة الشباب ودوره في الثورة وفي التمهيد لبناء المسار الديمقراطي لتونس، مؤكّدا التزامه بتعهداته في ما يتعلق بالاهتمام بأوضاع الشباب وبتطبيق القانون واحترام الدستور.© Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية Publiée par ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ sur Mardi 14 janvier 2020

«Je ne veux pas être décoré, mais que justice soit faite et que les personnes impliquées dans l’assassinat des martyrs soient jugées. Je veux aussi bénéficier de mon droit de me faire soigner car après 9 opérations, les douleurs n’ont pas disparu et je me vois mourir sur cette chaise roulante», avait-il alors déclaré.

