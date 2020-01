Le président Kais Saied sera présent au Forum économique mondial de Davos du 21 au 24 janvier 2020 en Suisse

Partagez 0 Partages

Le World Economic Forum (WEF) annonce la participation du président de la république Kais Saied à la nouvelle session, du 21 au 24 janvier 2020 à Davos-Klosters, en Suisse, parmi 53 chefs d’État et de gouvernement.

Le WEF 2020 sera placé sous le thème de «Parties prenantes pour un monde cohérent et durable». Il réunira au total 3.000 dirigeants de 117 pays, en plus de 1.680 leaders du secteur privé.

L’objectif du forum portera sur l’établissement du capitalisme des parties prenantes comme moyen pour relever les plus grands défis du monde, en partant des divisions sociétales créées par l’inégalité des revenus et la polarisation politique, jusqu’à la crise climatique à laquelle le monde est confronté aujourd’hui.

L’édition 2020 du forum s’appuie le Manifeste 2020 du WEF basé sur le concept des parties prenantes, selon lequel les entreprises devraient servir les intérêts de toute la société plutôt que ceux de leurs actionnaires uniquement. Ce manifeste touche à une gamme de questions importantes dont la fiscalité équitable, la tolérance zéro de la corruption, la rémunération des dirigeants, et le respect des droits humains.

Aussi, le programme du WEF 2020 tentera d’obtenir un impact maximal de la coopération publique et privée dans 6 domaines d’activité majeurs qui sont l’écologie, l’économie, la société, l’industrie, la technologie et la géopolitique, avec plus de 160 initiatives individuelles dont celle de planter 1 milliard d’arbres au cours de la prochaine décennie, et de doter 1 milliard de personnes des compétences nécessaires à l’ère de la 4e révolution industrielle.

Signalons que parmi les personnalités et chefs d’Etat qui seront présents au WEF 2020, il y aura Donald Trump, président des Etats Unis; Angela Merkel, chancelière d’Allemagne; Barham Saleh, président d’Irak; Mohamed Ibrahim Shtayyeh, Premier ministre de l’Autorité palestinienne; Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne; Simonetta Sommaruga, présidente de la Confédération suisse; Antonio Guterres, secrétaire-Général des Nations Unies; et Kristalina Georgieva, directrice du Fonds Monétaire International.

A. M.