Ridha Ben Mosbah : Le profil de grand commis de l’Etat s’impose

Partagez 0 Partages

Parmi les candidats au poste de chef de gouvernement proposés par les partis et les blocs parlementaires, Ridha Ben Mosbah est de loin le meilleur. Il les survole tous.

Par Chedly Mamoghli *

Ingénieur de formation, diplômé de l’Ecole des Mines de Paris, Ridha Ben Mosbah se destina par la suite au service de l’Etat auquel il consacrera toute sa vie. Il connait intimement l’Etat – ses rouages et son fonctionnement – avec une carrière riche et diversifiée alliant l’expérience de la banque de développement BDET, établissement dont nos aînés connaissent l’apport considérable en matière de développement économique, de l’administration publique (ministère de l’Industrie où il occupa des fonctions importantes dont celles de directeur général des stratégies industrielles et directeur général du bureau de la mise à niveau), de grandes entreprises publiques (la Compagnie des phosphates de Gafsa, CPG, où il a travaillé puis qu’il dirigera plus tard avec le Groupe chimique tunisien, GCT, ainsi que la Société tunisienne d’électricité et de gaz, Steg, qu’il dirigea entre 2011 et 2013), de la diplomatie (il est actuellement ambassadeur auprès de la Belgique et de l’Union européenne) sans oublier son expérience gouvernementale de secrétaire d’Etat et de ministre (il dirigea le département du Commerce avec brio).

Un connaisseur intime des rouages de l’Etat

Par conséquent, cette connaissance intime de l’Etat (les rouages et le fonctionnement), sa compétence, son expérience, le fait d’avoir vécu pendant des décennies les différentes étapes, péripéties et aléas de l’économie tunisienne, le fait de représenter actuellement la Tunisie à l’UE (notre partenaire institutionnel le plus important) qui le rend au fait des dossiers sensibles et techniques en cours entre la Tunisie et l’UE font de lui un grand commis de l’Etat avec qui on gagnera un temps fou, on ne perdra pas le temps avec une personne qui devra se familiariser avec l’appareil bureaucratique et les dossiers importants.

Ceci sur le plan professionnel et sur le plan personnel, c’est quelqu’un qui présente des qualités humaines confirmées; au-delà du sérieux, c’est un homme simple, courtois et d’une grande correction. Un gentleman. Rien à voir avec les profils des arrivistes, arrogants et hautains, qui font beaucoup de bruit alors qu’ils sont des coquilles vides.

Kaïs – Ben Mosbah : un couple exécutif complémentaire

Ridha Ben Mosbah n’est pas médiatisé et n’est pas un mondain à l’instar de Hakim Ben Hammouda mais il est bien meilleur. Car Ben Hammouda, à part quelques mois au gouvernement Mehdi Jomaa, ne connaît pas l’Etat, ce n’est pas un commis de l’Etat. Il n’est pas l’homme de la situation.

Si c’était un choix personnel, je choisirai une femme commis de l’Etat (l’heure est venue pour une femme cheffe de gouvernement) mais si je devais choisir entre les différentes options présentées par les formations politiques, je choisirai sans aucune hésitation Ridha Ben Mosbah. Il convient au job description, il a les épaules pour la fonction et c’est l’homme de la situation.

Avec Kaïs Saïed à Carthage et Ridha Ben Mosbah à la Kasbah, nous aurons le couple exécutif complémentaire qu’il faut pour le pays.

* Juriste.

Articles du même auteur dans Kapitalis :