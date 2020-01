Championnat d’Afrique de handball : la Tunisie gagne avec le score

L’équipe de Tunisie s’est imposée sans difficulté vendredi 17 janvier 2020, devant la Côte d’Ivoire 48-24 (22-13) à la salle omnisports de Radès, en match comptant pour la seconde journée du groupe C du Championnat d’Afrique handball homme.

Oussama Boughanmi a été élu meilleur joueur du match et Ramzi Mejdoub a terminé meilleur buteur tunisien avec 8 buts.

Toni Gerona a remanié son équipe pour débuter ce match face à la formation ivoirienne, laissant Jihed Jaballah et Oussama Jaziri sur les tribunes, mais ce n’était pas si compliqué notamment en seconde période, avec une promenade de santé chiffrée.

Après une mi-temps initiale pour prendre la mesure de leur adversaire, les Tunisiens se sont relâchés par la suite réussissant 26 buts contre 11 encaissés.

Le premier tour est une formalité, le plus important c’est de gagner tous les matches avec le turn over pour permettre aux joueurs d’avoir le maximum possible de temps de jeu, avant d’amorcer le second tour et la phase de coupe.

Au dernier match demain, dimanche 19 janvier, contre le Cameroun, il faudra gérer avec tact pour attaquer le second tour sans bobos.

H. M.