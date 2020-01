Kaïs Saïed entame les rencontres avec les candidats à la présidence du gouvernement (Vidéos)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu aujourd’hui, samedi 18 janvier 2020, successivement au Palais de Carthage, Fadhel Abdelkefi et Hakim Ben Hamouda, candidats les plus pressentis à la présidence du gouvernement.

Fadhel Abdelkefi, ancien ministre de l’Investissement et de la Coopération internationale, candidat soutenu par 7 partis et blocs parlementaires (Ennahdha, Qalb Tounes, Afek Tounes, Nidaa Tounes, Machrou Tounes et Al Badil Ettounsi), a déclaré que la réunion a porté sur la formation du prochain gouvernement et sur la situation générale du pays, en particulier sur les plans économiques et financiers et sa vision pour les prochaine étape.

Quant à Hakim Ben Hamouda, ancien ministre de l’Economie et des Finances, soutenu par 8 partis et blocs parlementaires (Tahya Tounes, Haraket Al-Chaab, Réforme nationale, Al-Mostakbel, Qalb Tounes, Afek Tounes, Machrouû Tounes et Al-Badil Ettounsi), il a indiqué à l’issue de cette réunion, avoir présenté sa vision et son programme pour les prochains défis.

Dans ce sens, il a souligné l’importance de travailler sur le volet social et la nécessité de sortir le pays de la marginalisation et la pauverté ainsi que l’état de dépression par lequel on passe, a-t-il dit, tout en réaffirmant l’importance de renforcer l’investissement pour rétablir la croissance économique afin de sortir de la crise sociale.

