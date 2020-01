Sidi Bouzid : Retour sur le drame de Seif, l’élève de 9 ans qui s’est suicidé à Souk Jedid

Mercredi dernier, le corps fragile du petit Seif Ghnimi a été découvert pendu derrière l’école primaire El-Zafzaf, à Souk Jedid (Sidi Bouzid). C’est le 3e enfant; de cette même localité, à mettre fin à ses jours, en moins de 4 ans…

L’autopsie a confirmé la piste du suicide, Seif âgé 9 ans, s’est tué par pendaison, tout comme Rayen et Seif, deux autres enfants de la même localité.

Mercredi dernier, Seif est rentré à la maison après la séance matinale, il a emporté avec lui, un sandwich préparé par sa maman, puis il est retourné à l’école, située à quelques mètres de là. Vers 14h30, il s’est pendu à un olivier, à l’arrière de l’institution scolaire.

«C’est les enfants qui ont découvert le corps de Seif et c’est Sana, sa sœur de 12 ans, qui a été la première de la famille à voir le corps de son frère pendu à l’arbre», assure Mohsen, le père du défunt, dans une déclaration à Karam FM, la radio locale.

L’élève vivait dans une maison de fortune, avec ses 6 frères et sœurs, dont 4 déscolarisés et ses parents : une mère malade et un père travailleur agricole qui ne s’en sort plus.

Le jour du drame, malgré le froid hivernal, Seif ne portait pas de manteau, et avait des claquettes au pieds… claquettes que son petit frères Sofiène, a récupéré, les siennes étaient déchirées, justifie l’enfant.

Des activistes de la société civile ont appelé à aider la famille et à les soutenir sur tous les plans. Les autorités ont aussi été appelées à se pencher sur la situation des familles vivant dans cette localité où pauvreté et précarité sont maîtres des lieux

«Il faut aussi que de psychiatres se rendent sur place et assurent un suivi aux autres enfants de la localité, pour éviter d’autres drames», a appelé Ahmed Ben Mohamed, un activiste de la ville.

Y. N.