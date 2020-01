Ridha Jaouadi démissionne du bloc parlementaire Al-Karama

Le député et ancien imam controversé, Ridha Jaouadi, a annoncé aujourd’hui, dimanche 26 janvier 2020, sa démission de la du bloc parlementaire Al-Karama.

Dans un statut publié sur son compte publié sur son compte Facebook, cet après-midi, le député explique que sa décision a été prise suite à l transformation d’Al-karama, en parti politique, expliquant qu’il avait rejoint une coalition et préfère demeurer indépendant.

«Félicitations a mes frères et mes sœurs d’Al-Krama pour la transformation de leur coalition en parti mais je préfère rester indépendant à l’Assemblée», a-t-il notamment écrit, en assurant qu’il demeure fidèle aux valeurs qui les ont unis, et en promettant à ceux qui l’ont élu, qu’il restera au service du peuple et de la patrie.

C’est la 4e démission d’Al-Karama, présidée par Seifeddine Makhlouf, depuis le 19 décembre 2019.

Y. N.