Coronavirus : L’OMS déclare l’épidémie comme urgence internationale

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré ce soir, jeudi 30 janvier 2020, l’épidémie de coronavirus comme urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).

Avec désormais plus de 8.235 personnes atteintes dans le monde, dont 8.124 en Chine faisant dans ce pays, 171 morts, le virus du coronavirus qui a vu le jour en décembre dernier à Wuhan ne faiblit pas et des cas de transmission entre humains sont apparus en dehors de la Chine, en Asie et ailleurs, notamment aux Ets-unis (5), au Canada (3), en France (5), en Allemagne (4) ou encore aux Emirats arabes unis (4).

La déclaration d’urgence internationale s’accompagne de recommandations à tous les pays afin de limiter la propagation transfrontalière, en accelrant le développement de vaccins, traitements et diagnostics, en appuyant les pays a système de santé fragile en évaluant les besoins.

L’OMS a appelé partager les données et les connaissances et à combattre les rumeurs et les fausses informations,mais n’a pas encore, pour le moment, décidé de décision de restriction sur le commerce et les voyages.

Y. N.