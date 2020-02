Brexit : les transactions tuniso-britanniques dans le cadre de l’UE resteront en vigueur pendant une période transitoire

Le ministère du Commerce annonce que suite à la sortie officielle du Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord (Brexit) de l’Union européenne (UE), les transactions tuniso-britanniques basées sur l’accord de partenariat entre la Tunisie et l’UE resteront en vigueur pendant une période transitoire.

La période transitoire initialement définie entre le Royaume et l’UE ira jusqu’au 31 décembre 2020 et peut être prorogée de 2 ans, conformément à l’accord conclu entre l’UE et la Grande-Bretagne (GB) approuvé par le Parlement européen le 29 janvier 2020.

Au cours de cette période de transition, la GB s’engage à respecter la politique commerciale de l’UE et à se conformer exclusivement à sa compétence en matière de politique commerciale conjointe, et à tous les accords internationaux conclus par l’UE.

La GB sera traitée comme membre de l’UE, jusqu’à la ratification de l’accord de partenariat entre la République tunisienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord conclu le 4 octobre 2019, et son entrée en vigueur à la fin de la période transitoire.

A.M. (avec le ministère du Commerce).