Le braqueur du salon de coiffure pour dames d’El Menzah 9, formellement reconnu et placé en détention

Le ministère de l’Intérieur a annoncé aujourd’hui, samedi 1er février 2020, que le braqueur du salon de coiffure pour dames d’El Menzah 9 formellement reconnu par ses victimes. Il a été placé en détention, sur ordre du ministère public.

L’individu de 30 ans, qui avait braqué à l’arme blanche le salon de coiffure dimanche dernier, avait fuit à bord de la voiture d’une des clientes.

La police a retrouvé, mercredi dernier, cette voiture abandonnée à Ksar Saïd et des éléments ont permis d’identifier l’agresseur, connu des services de polices et qui a des antécédants avec la justice pour des délits de vols.

Le ministère public a autorisé une descente chez le suspect, où la police l’a été arrêté et saisi les effets volés à la propriétaire et aux client du salon de coiffures.

Le braqueur a reconnu son forfait, indique le ministère de l’Intérieur en ajoutant que 2 autres personnes ont été arrêtées pour avoir acheté des smartphone, volés aux victimes.

Y. N.