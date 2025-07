Cinq startups tunisiennes à l’honneur au Terna Demo Day

Le 17 juillet 2025, l’OGR Tech de Turin ouvrira ses portes à l’événement «A Bridge to Tunisia – Startups Demo Day», une initiative par laquelle Terna, en collaboration avec l’OGR et des partenaires internationaux, connectera l’écosystème d’innovation tunisien aux investisseurs et entreprises italiens.

L’événement, dont l’entrée est gratuite sur inscription, se tiendra de 14 h30 à 18 h et se déroulera en anglais.

Le Demo Day a été créé dans le prolongement de la Terna Innovation Zone (Tiz), premier hub africain du groupe inauguré à Tunis le 29 janvier dernier, avec pour objectif de former les compétences locales et d’accompagner les startups des secteurs de l’énergie et de la transition numérique, conformément au Plan Mattei pour l’Afrique lancé en 2023 par la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

Dans le cadre du Global Scale-up Program – une plateforme d’innovation ouverte que Terna dirige avec Microsoft, Mind the Bridge et Elis – cinq jeunes entreprises à fort potentiel ont été sélectionnées pour présenter leurs projets à Turin: Asteroidea (mobilité intelligente et stationnement), Be Wireless Solutions (IoT pour l’efficacité énergétique), Kamioun (logistique B2B pour la consommation de masse), Kumulus Water (générateurs d’eau depuis les airs) et NextAV (drone et satellite pour la cartographie géospatiale).

La journée comprendra la présentation du rapport «Explorer l’écosystème d’innovation tunisien», un panel sur les perspectives de coopération méditerranéenne, suivi de séances de pitchs de startups et d’une rencontre finale avec des investisseurs, des institutions et des entreprises.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la construction d’Elmed, le câble sous-marin HVDC de 600 MW et 200 km qui reliera Trapani à Capo Bon d’ici 2028, renforçant ainsi l’intégration des réseaux électriques entre l’Europe et l’Afrique du Nord et créant de nouvelles opportunités de marché pour les solutions présentées.

«Avec A Bridge to Tunisia, nous souhaitons transformer la collaboration énergétique entre les deux rives de la Méditerranée en un cercle vertueux d’innovation et de développement durable», souligne Terna.

I. B.