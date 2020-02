Bhiri accuse : «Ceux qui ont lancé la rumeur sur la détérioration de la santé de Ghannouchi sont jaloux du succès d’Ennahdha»

Noureddine Bhiri, président du bloc parlementaire d’Ennahdha, a démenti dans la nuit du lundi 3 à mardi 4 février 2020, la rumeur sur la détérioration de l’état de santé du chef de son parti et président de l’Assemblée, Rached Ghannouchi. «Ceux qui ont lancé cette 2e rumeur, en mois de 2 jours, sont jaloux du succès d’Ennahdha», a-t-il estimé.

Dans un post publié sur son compte Facebook, le dirigeant du parti islamiste a ajouté que les auteurs de cette rumeur sont les ennemis du succès, de la liberté et de la stabilité du pays (sic!).

«La caravane passe…Après les succès d’Ennadha et son leader, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, au niveau régional et international, revoilà les symboles de l’échec, avec leur rumeur sur l’état de santé du frère, cheikh Ghannouchi, que dieu le protège», a-t-il écrit.

Noureddine Bhiri, président du bloc parlementaire du parti qui vient d’échouer à la formation du gouvernement de Habib Jemli, rejeté par le parlement le 10 janvier dernier, a ajouté que cette intox diffusée sur les réseaux sociaux révèle «la petitesse et la haine de ses auteurs. Cela ne fera que renforcer notre volonté à accomplir d’autres succès».

Et d’ajouter : «Ils sont aveuglés par leur mensonges, alors que les dirigeants d’Ennahdha et son président, le zaïm national, passent leur temps et leur énergie pour la Tunisie et la oumma, en défendant les principes de la bonté et de l’égalité»…

Rappelons que samedi dernier, 1er février 2020, Rached Ghannouchi s’était absenté de la réunion prévue entre les partis politiques et Elyes Fakhfakh, le chef du gouvernement désigné. Ce qui a poussé ce dernier, a reporter la rencontre, à la dernière minutes.

Le chef du bloc parlementaire Al Mostakbal, Adnen Ben Brahim, avait déclaré aux médias, qu’on leur a annoncé que Rached Ghannouchi s’est absenté pour des raisons de santé.

Lundi après-midi, le chef du parti islamiste s’est encore absenté de la réunion organisée pour discuter du document de référence pour le programme gouvernemental et c’est Noureddine Bhiri qui l’a remplacé… Ce qui a renforcé la rumeur sur l’état de santé du cheikh islamiste, d’autant qu’il n’a fait aucune apparition, depuis samedi…

Y. N.