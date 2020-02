Ministère de l’Intérieur : Le jeune qui s’est emparé du bus à Kairouan souffre de troubles, il a été interné (Vidéo)

Le ministère de l’Intérieur a annoncé dans la soirée du lundi 3 février 2020, l’arrestation du jeune qui s’est emparé du bus à Kairouan et l’a conduit, avant de l’abandonner sur la route et de fuir. Le jeune homme souffre de troubles psychologiques et a été interné.

Dans un communiqué le ministère de l’Intérieur précise que le bus appartenant à la Société régionale du transport à Kairouan, était stationné près d’une usine, à Metbassta, pour le transport des ouvriers.

القيروان شاب يخطف حافلة و يقوم بجولة بها مع أصدقائه!!😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 Publiée par Sarcasm Tunisia sur Lundi 3 février 2020

Le jeune homme est monté dans le bus et l’a conduit, sous les applaudissements et les encouragements d’autres jeunes.

Le directeur de l’usine et les ouvriers ont tenté de l’en empêcher mais en vain. Ce qui a engendré la panique dans le rang des habitants, d’autant que la conduite était dangereuse.

Arrêté et interrogé en présence de ses parents, le jeune s’est avéré souffrant de troubles psychologiques et le ministère public, en collaboration avec les spécialistes, a décidé de l’interner.

Y. N.