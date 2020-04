L’Union Européenne octroie la somme de 1,5 MDT au »Fonds Relance Culture »

L’Union européenne (UE) rejoint la campagne de soutien à l’économie culturelle en Tunisie initiée par le ministère des Affaires culturelles, avec un don de 1.500.000 DT.

Plusieurs institutions, organismes et personnalités ont répondu présents à l’appel du ministère des Affaires culturelles pour relancer l’économie culturelle en Tunisie suite à la suspension de l’ensemble des événements et activités à cause la progression du coronavirus (Covid-19), et ce à travers le Fonds Relance Culture (FRC), créé récemment pour soutenir les différents acteurs culturels à surmonter cette crise.

L’UE vient de rejoindre cette campagne de relance culturelle en octroyant la somme de 1.500.000 DT au (FRC) à travers le programme «Tfanen», mis en œuvre par le réseau EUNIC.

Le réseau EUNIC regroupe des institutions culturelles qui œuvrent à promouvoir la diversité culturelle et linguistique. EN 2011, EUNIC Tunisie a été créé pour porter des projets de collaborations culturelles dans le domaine des langues, du cinéma et de l’accompagnement de la société civile tunisienne grâce au rassemblement des instituts et services culturels des Etats membres européens présents en Tunisie comme l’Institut français de Tunisie, le Goethe Institut de Tunis, le British Council, la Délégation Wallonie-Bruxelles…

