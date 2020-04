Piratage de cartes e-dinar Travel : La Poste tunisienne va indemniser ses clients

La Poste tunisienne a annoncé cet après-midi, jeudi 9 avril 2020, que plusieurs utilisateurs de cartes e-dinar Travel ont été victimes de piratage, tout en assurant que ces opérations frauduleuses ont été immédiatement arrêtées.

«Des montants ont été prélevés sur les cartes e-dinars Travel à l’insu des utilisateurs», ajoute le communiqué de la Poste, en indiquant que la source de cette infraction en ligne a été identifiée et le processus stoppé à temps.

«La Poste s’engage en collaboration avec ses partenaires internationaux, à rembourser les victimes de cette arnaque. Quant aux auteurs de cette opération frauduleuse, ils seront poursuivis, là où ils se trouvent», lit-on encore dans le communiqué.

La carte e-dinar Travel est une carte prépayée à puce, permettant le paiement des achats à l’étranger par les Terminaux de paiement électronique «TPE» auprès des commerçants, le retrait d’argent auprès des DAB à l’étranger et auprès des institutions financières équipés des «TPE», ainsi que le paiement des frais de réservation d’hôtel et l’achat des services via internet.

Y. N.