Express FM : Journée spéciale «Confinement, déconfinement, quelle stratégie pour quel objectif ?»

La 4e édition des Journées Spéciales «Sauvons nos entreprises pour préserver nos emplois», la radio Express FM la consacre au thème : «Confinement, déconfinement, quelle stratégie pour quel objectif ?», et ce mardi prochain 14 avril 2020.

Face à la pandémie du coronavirus, le monde entier ou presque a adopté à contrecœur, avec des disparités dans les mécanismes adoptés et parfois avec un peu de retard dans la prise de décision, une stratégie de confinement malgré ses conséquences économiques désastreuses. Cette mesure était la seule possible face à la propagation fulgurante de la maladie.

Malheureusement, le confinement a un coût économique considérable et là il y a consensus.

La 4e journée spéciale organisée par Express FM sous le thème «Sauvons nos entreprises pour préserver nos emplois» est justement consacrée pour débattre de ce sujet : «Confinement, déconfinement, quelle stratégie pour quel objectif ?».

Ainsi, tout au long de la journée, les journalistes vont s’attacher avec leurs invités à étudier les différents mécanismes de dé-confinement, à travers d’autres expériences, telle celle déjà en cours à Wuhan, en Chine, ou telles autres moins avancées et toujours à l’état de projets (comme en Italie, en France ou en Allemagne).

Plusieurs stratégies sont possibles et chacune a des avantages et des inconvénients (déconfinement partiel ou par étapes ou par catégories de populations, confinement/déconfinement par cycle (avec retour au confinement par périodes quand c’est nécessaire : Stop & Go…), nécessitant des moyens différents, ayant des impacts différents, et concourants à des objectifs différents.

Les invités seront des institutionnels, des ambassadeurs, des experts, des entreprises et des responsables de l’Etat pour apporter chacun son éclairage, son témoignage et ses recommandations afin de donner aux pouvoirs publics, aux entreprises et aux citoyens les meilleurs outils pour prendre les bonnes décisions et comprendre les enjeux et les perspectives qui en découlent.

Les Journées spéciales «Sauver nos entreprises pour préserver nos emplois» est une série de programmes spéciaux lancée par Express FM le 24 mars 2020 dans le but d’accompagner les entreprises et les décideurs avec des focus thématiques chaque semaine pour essayer d’avancer ensemble en cette période de crise majeure.

L’antenne est ainsi mobilisée chaque mardi toute la journée de 7h30 à 17h00 pour essayer de répondre à toutes les questions posées avec des intervenants des organismes publics et des institutions de l’Etat expliquer et répondre, des entreprises pour témoigner et challenger, et d’autres experts pour proposer et conseiller.

Avec ce dispositif éditorial exceptionnel, Express FM met en place une offre de soutien aux entreprises des secteurs sinistrés, valable jusqu’à la fin de la crise, avec une offre de spots gratuits pour faire passer leurs annonces liées à la crise.

Les demandes d’intervention, propositions, questions et suggestions sont à envoyer par mail sur studio@expressfm.tn ou via sa page facebook ou en contactant le 93.540.219.

Source : communiqué.